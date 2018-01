Libertadores começa nesta terça O Atlético-PR é o primeiro brasileiro a estrear na 43ª edição da Copa Libertadores da América. O atual campeão nacional abre a competição continental na partida com o Bolívar, na noite desta terça-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, pelo grupo 4. Os outros três representantes do País também jogam nesta semana ? São Caetano (contra o Cobreloa, no Chile, quarta-feira, no grupo 1), Flamengo (diante do Once Caldas, na Colômbia, também na quarta, no 8) e Grêmio (com o Oriente Petrolero, na Bolívia, na quinta-feira). O torneio de 2002 esteve ameaçado de cancelamento, por causa da crise social e financeira na Argentina. Por isso, os organizadores propuseram redução de 30% no valor dos prêmios aos 32 participantes. Os clubes em princípio protestaram, mas aceitaram a contra-oferta. O campeão recebe US$ 1 milhão, além de US$ 450 mil por superar a fase de classificação. O vice-campeão terá bônus de US$ 500 mil. Os times foram divididos em oito chaves e passam de turno apenas os dois primeiros colocados de cada. A Argentina tem o maior número de concorrentes (o atual bicampeão Boca Juniors, San Lorenzo, Velez, Talleres e River). A Venezuela pela primeira vez fica fora, porque suas equipes ? Caracas e Trujillanos ? foram eliminadas no confronto preliminar com os venezuelanos América e Morélia.