Libertadores: Concepción empata no México A equipe chilena do Universidad de Concepcion arrancou um empate por 2 a 2 diante do Santos Laguna, do México, na casa do adversário, na noite desta terça-feira, em partida da rodada de abertura do Grupo 3 a Copa Libertadores da América. O Santos Laguna começou de forma arrasadora e abriu a contagem logo aos 2 minutos, com Altamiro. Tato ampliou aos 9. O time chileno começou a reagir reagir no final do primeiro tempo, com gol de Ricardo Viveros. A oito minutos do final, Luis Figueroa empatou o jogo. O Grupo 3 conta ainda com as equipe do Cruzeiro e o Caracas, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45, no Mineirão.