Libertadores: Concepción se classifica O Deportes Concepción, do Chile, entrou na rodada final da fase de classificação da Copa Libertadores ocupando a última colocação do Grupo 3, mas surpreendeu os adversários e acabou conquistando uma vaga nas oitavas-de-final da competição. O time chileno derrotou o Jorge Wilstermann por 3 a 0, nesta quinta-feira, e foi beneficiado pelo empate em 1 a 1 entre San Lorenzo e Nacional, também hoje, na Argentina. Concepción e San Lorenzo terminaram esta fase empatados na segunda colocação do grupo, com 7 pontos ganhos. A diferença é que o time chileno conseguiu melhor saldo de gols e se classificou. A outra vaga da chave ficou os uruguaios do Nacional, que foi o primeiro colocado com 14 pontos.