Libertadores: Confederação alerta clubes A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) fez nesta quarta-feira uma advertência aos árbitros que vão dirigir as partidas das semifinais da Copa Libertadores da América. Em uma circular distribuída hoje, os dirigentes que comandam o futebol no continente recomendaram aos árbitros que as partidas sejam imediatamente suspensas ao menor sinal de violência nos estádios. Na circular, a confederação solicitou aos clubes envolvidos nas semifinais - Santos, Independiente, Boca Juniors e América de Cali - que redobrem os esforços no sentido de garantir a segurança de árbitros, jogadores e torcedores, dentro e fora das praças esportivas. A entidade lembrou que recentemente foram registrados casos nos quais o público atirou garrafas e outros objetos para dentro do campo, colocando em risco a integridade de jogadores e árbitros, e prejudicando o desenvolvido das partidas. ? Os árbitros e delegados da Conmebol designados para cada partida receberam instruções precisas sobre como proceder em caso de falta de segurança?, afirmou o secretário-executivo da Conmebol, Francisco Figueredo. Segundo ele, os juízes estão autorizados a suspender os jogos ?e os responsáveis serão submetidos as sanções decorrentes de uma decisão desta magnitude?.