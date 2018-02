Libertadores: Cristal 1 x 0 Cuenca Com um gol do argentino Luis Alberto Bonnet, o Sporting Cristal, do Peru, derrotou ontem à noite o campeão equatoriano, Deportivo Cuenca, por 1 a 0, e assumiu a liderança do Grupo 8 da Copa Libertadores. Sporting está com 6 pontos, Boca Juniors tem 4 e o Pachuca, do México, 3. Deportivo Cuenca aparece na lanterna do grupo, com 1 ponto.