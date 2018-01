Libertadores: Cristal 2 x 0 Pachuca O vice-campeão peruano, Sporting Cristal, derrotou o Pachuca, do México, quarta-feira à noite, no Estádio Nacional de Lima, por 2 a 0 pelo Grupo 8 da Libertadores, onde também estão Boca Juniors, da Argentina, e Deportivo Cuenca, do Equador. Os gols só saíram no segundo tempo e foram marcados por Carlos Zegarra, de cabeça aos 11 minutos, e Luis Bonnet, batendo pênalti, aos 35.