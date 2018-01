Libertadores: Cruz Azul vence Defensor O Cruz Azul, do México, venceu em sua estréia na Taça Libertadores da América. Na noite desta terça-feira, a equipe bateu o Defensor Sporting, do Uruguai, por 2 a 0, em partida válida pelo Grupo 7. Os gols da vitória mexicana foram marcados por Palencia, de pênalti, e Belloso, aos 45 minutos do segundo tempo. Com esse resultado, o time mexicano quebrou uma invencibilidade de 36 partidas da equipe uruguaia. Além de Cruz Azul e Defensor, o grupo 7 conta com São Caetano e Olmedo (Equador), que ainda não estrearam. Também nesta terça-feira à noite, em partida válida pelo Grupo 3, a equipe chilena do Deportes Concepcion ficou no empate em 0 a 0 diante do Nacional, do Uruguai. O Nacional lidera o grupo com 4 pontos, seguido do Wilstermann (BOL), com 3. Deportes Concepcion é terceiro, com 1 ponto e o San Lorenzo, da Argentina, é o lanterna, sem nenhum ponto até aqui.