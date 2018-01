Libertadores: Cruz Azul vence Olmedo O Cruz Azul do México venceu o Olmedo, do Equador, por 3 a 2, na noite desta terça-feira, em partida válida pelo grupo 7 da Libertadores da América e que foi disputada na cidade andina de Riobamba. A equipe mexicana perdia o primeiro tempo por 1 a 0, mas reagiu e conseguiu virar o placar, com gols de Morales, Belloso e Mora. Landriel e Lavayen marcaram para o Olmedo. Além de Cruz Azul e Olmedo, o grupo 7 tem ainda o Defensor Sporting (URU), e o brasileiro São Caetano, que ainda não estreou.