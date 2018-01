Libertadores: Cruzeiro vence e lidera O Cruzeiro assumiu a liderança isolada do grupo 4 da Taça Libertadores da América ao vencer o Emelec do Equador por 2 a 0, na noite desta terça-feira no Mineirão. Os dois gols foram marcados pelo atacante Geovanni. O time brasileiro, que busca o terceiro título na competição e estreou, este ano, com vitória de 1 a 0 sobre o Sporting Cristal, em Lima (Peru), chegou aos seis pontos, dois à frente do próprio Emelec e do Olimpia, adversário dos cruzeirenses na sexta-feira, no Paraguai. Os donos da casa começaram mal o primeiro tempo. Errando passes e com problemas na ligação da defesa com o ataque, o Cruzeiro permitiu que o Emelec dominasse o jogo em alguns momentos, graças também à forte marcação e à velocidade nos contragolpes dos equatorianos. O meia Candelario quase abriu o placar, aos 9, em cobrança de falta que passou raspando a trave de Bosco. Depois de seguidas broncas do técnico Luiz Felipe Scolari, os cruzeirenses acertaram o posicionamento e passaram a pressionar o Emelec. O placar foi aberto aos 26 minutos. Jorge Wagner cobrou bem escanteio e o zagueiro Luisão cabeceou para baixo. A bola sobrou para Geovanni que, também de cabeça, marcou 1 a 0. O Emelec tentou reagir e, aos 38, por pouco não empatou: Bosco, em saída arrojada, tirou a bola dos pés do atacante Juarez. Na início da segunda etapa, o Cruzeiro, mais confiante, partiu para o ataque na tentativa de definir a vitória. Aos 9 minutos, Oséas recebeu lançamento na frente, ajeitou a bola no peito e chutou para a defesa parcial do goleiro Viteri. O oportunista Geovanni, mais uma vez, ficou com o rebote e chutou para, ampliando para 2 a 0. O técnico argentino do Emelec, Rodolfo Motta, tentou melhorar a parte ofensiva, com três substituições, mas o Cruzeiro soube administrar a vantagem.