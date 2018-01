Libertadores: Cuenca 2 x 2 Cristal Deportivo Cuenca, do Equador, e o Sporting Cristal, do Peru, empataram nesta quarta à noite em 2 a 2, pela quarta rodada do Grupo 8 da Libertadores da América. Os dois gols do Deportivo foram assinalados por Walter Calderón (aos 12 e aos 39 minutos do primeiro tempo). Para o Sporting marcaram Gustavo Figueroa (6 minutos do segundo tempo) e Amilton Prado (34 minutos da etapa final).