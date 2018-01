Libertadores: Danubio venceu a LDU A equipe uruguaia do Danubio derrotou a Liga Deportiva Universitário (LDU), do Equador, por 3 a 0, na noite desta quinta-feira na estréia das equipes no Grupo 2 da Copa Libertadores da América - o mesmo do Santos. Jogando em casa, com o apoio da torcida, o atual campeão uruguaio foi para cima do adversário e deu a impresão que iria aplicar uma goleada histórica. Com sete minutos de jogo, vencia por 2 a 0. Mas os donos da casa diminuiram o ritmo e passaram a administrar a vantagem. No primeiro ataque, a 1 minuto de jogo, Ignacio Risso abriu a contagem com um chute da entrada da área. Seis minutos depois, González, marcou de cabeça após cruzamento de Salgueiro. Só que a partir daí, o time equatoriano acertou a marcação e equilibrou a partida. Com isso, o terceiro gol só surgiria aos 39 minutos do segundo tempo, com Omar Pousso, mais uma vez de cabeça. O próximo jogo do Danubio é contra o Santos, na Vila Belmiro, dia 3 de março. No dia 8, a LDU recebe o Bolívar (BOL).