Libertadores: Defensor vence Olmedo A equipe uruguaia do Defensor Sporting venceu o Olmedo, do Equador, por 3 a 2, na noite desta quarta-feira, na estréia das duas equipes no Grupo 7 da Taça Libertadores da América. Os gols do Defensor foram marcados por Martín Liguera (2) e pelo brasileiro Eliomar. Para o Olmedo, marcaram Daniel Landriel Luis González. O grupo tem ainda o mexicano Cruz Azul e o brasileiro São Caetano, que não estrearam ainda.