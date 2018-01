Libertadores define seus 47 competidores para o ano que vem

A edição de 2017 da Copa Libertadores já definiu todos os seus 47 participantes. Mesmo sem jogar, o Junior Barranquilla ficou com a última vaga colombiana na competição na noite deste domingo. A conquista foi obtida graças à derrota do Tolima por 1 a 0 para o Independiente Santa Fe na final do torneio Finalización, na Colômbia.

O novo campeão colombiano já havia conquistado sua vaga, mas Tolima e Junior Barranquilla disputavam a outra vaga. Com o vice-campeonato do rival, o Junior se classificou com a melhor campanha no ano na Colômbia. O Tolima, mesma equipe que eliminou o Corinthians na fase preliminar em 2011, está fora do torneio continental.

Do total de 47 clubes, 28 vão direto para a fase de grupos; outros 19 disputarão uma eliminatória prévia. Na primeira fase, em janeiro, jogarão equipes de Bolívia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Serão três classificados à segunda fase da qual participam Botafogo e Atlético-PR, além de outras 11 equipes.

Nesta fase, serão realizados mais dois mata-matas até avançarem quatro. Após essas fases, os 32 clubes disputam a fase de grupos. O sorteio da Copa Libertadores será realizado nesta quarta-feira, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Os representantes brasileiros são Palmeiras, Flamengo, Santos, Atlético-MG, Botafogo, Atlético-PR, Grêmio e Chapecoense.

Conheça todos os clubes classificados para a Libertadores 2017:

Argentina

River Plate (fase de grupos)

Lanús (fase de grupos)

Estudiantes (fase de grupos)

San Lorenzo (fase de grupos)

Godoy Cruz (fase de grupos)

Atlético Tucumán (segunda fase)

Bolívia

Sport Boys (fase de grupos)

Jorge Wilstermann (fase de grupos)

Universitario de Sucre (primeira fase)

The Strongest (segunda fase)

Brasil

Palmeiras (fase de grupos)

Flamengo (fase de grupos)

Santos (fase de grupos)

Atlético-MG (fase de grupos)

Grêmio (fase de grupos)

Chapecoense (fase de grupos)

Botafogo (segunda fase)

Atlético-PR (segunda fase)

Chile

Universidad Católica (fase de grupos)

Deportes Iquique (fase de grupos)

Colo Colo (segunda fase)

Unión Española (segunda fase)

Colômbia

Atlético Nacional (fase de grupos)

Independiente Medellín (fase de grupos)

Santa Fe (fase de grupos)

Millonarios (segunda fase)

Junior (segunda fase)

Equador

Barcelona (fase de grupos)

Emelec (fase de grupos)

El Nacional (segunda fase)

Independiente del Valle (primeira fase)

Paraguai

Libertad (fase de grupos)

Guaraní (fase de grupos)

Olimpia (segunda fase)

Deportivo Capiatá (primeira fase)

Peru

Melgar (fase de grupos)

Sporting Cristal (fase de grupos)

Universitario (segunda fase)

Deportivo Municipal (primeira fase)

Uruguai

Peñarol (fase de grupos)

Nacional (fase de grupos)

Cerro (segunda fase)

Montevideo Wanderers (primeira fase)

Venezuela

Zamora (fase de grupos)

Zulia (fase de grupos)

Carabobo (segunda fase)

Deportivo Táchira (primeira fase)