Libertadores: definidas as oitavas-de-final O São Caetano enfrentará o Independiente, da Argentina, quarta-feira, em casa, pela repescagem. Se vencer, enfrentará o América do México ? para quem perdeu duas vezes na primeira fase ? nas oitavas-de-final. A outra repescagem reunirá o Barcelona, do Equador, que receberá o Maracaibo (vencedor do jogo contra o Vélez Sarsfield por 4 a 2). O vencedor jogará contra o Once Caldas, da Colômbia, que empatou nesta quarta-feira com o Fenix, do Uruguai, por 2 a 2. A rodada desta quarta-feira definiu também o adversário do Cruzeiro. Será o Deportivo Cali, da Colômbia, que classificou-se quarta-feira com uma vitória por 3 a 1 sobre o Colo Colo. O Cruzeiro, como campeão do Grupo 3, fará a primeira partida em Cali. Os outros jogos serão Santos e LDU; Nacional (Uruguai) e Deportivo Tachira (Venezuela); River Plate (Argentina) e Santos Laguna (México); Boca (Argentina) x Sporting Cristal (Peru).