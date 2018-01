Libertadores: definidas datas de jogos A Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF) confirmou nesta sexta-feira as datas das partidas de ida e volta para as quartas-de-final da Copa Libertadores da América. Os vencedores dos jogos se classificam às semifinais do torneio. Confira os confrontos: Jogos de ida: 7 de maio - Morelia x América 8 de maio - Boca Juniors x Olimpia e Grêmio x Nacional 9 de maio - Peñarol x São Caetano Jogos de volta: 14 de maio - São Caetano x Peñarol 15 de maio - Nacional x Grêmio 16 de maio - Olimpia x Boca Juniors e América x Morelia