Libertadores: definidas oitavas-de-final Foi definido na madrugada desta sexta-feira o último classificado para as oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. O Barcelona de Guayaquil conseguiu sua vaga na repescagem, ao derrotar o venezuelano Maracaibo por 6 a 1. O próximo adversário da equipe equatoriana será o Once Caldas, da Colômbia. As oitavas-de-final começam já na próxima semana, com os jogos de ida. Na terça-feira, acontece Deportivo Táchira (VEN) x Nacional (URU), Santos Laguna (MEX) x River Plate (ARG) e Sporting Cristal (PER) x Boca Juniors (ARG). Os brasileiros entram em ação na quarta: São Caetano x América (MEX), LDU (EQU) x Santos e Deportivo Cali (COL) x Cruzeiro. E na quinta, mais dois jogos: Barcelona (EQU) x Once Caldas (COL) e Rosário Central (ARG) x São Paulo.