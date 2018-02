Libertadores: definidos os árbitros A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou neste domingo os árbitros que vão apitar os jogos decisivos da Copa Libertadores da América entre Boca Juniors e Once Caldas. O primeiro jogo, em Buenos Aires, quarta-feira, dia 23, terá o trio de arbitragem do Uruguai, com Gustavo Méndez e os auxiliares Pablo Fandiño e Marcelo Costa. No dia 1º de julho, em Manizales, o trio será chileno, com Carlos Chandia e os bandeiras Cristian Julio e Rodrigo Gonzalez.