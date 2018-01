Libertadores: desfalques no Palmeiras O técnico Candinho vai escalar o time do Palmeiras pelo menos seis reservas na partida de domingo, contra o Guarani, na rodada de encerramento do Campeonato Paulista. Sem nenhuma aspiração na competição, o treinador quer, na verdade, preservar os titulares para o jogo do dia 19, pela Libertadores, contra o Santo André, no ABC. Para este jogo, é certo que o time não poderá contar com o meia Pedrinho, afastado há quase um mês depois de ter sofrido uma pequena fratura no osso do pé esquerdo no jogo contra o Corinthians. A previsão era de que Pedrinho ficasse de fora três semanas, mas a recuperação se deu mais lenta do que o previsto. Outro que não deve jogar na Libertadores é o atacante Ricardinho. Ele ainda se recupera de uma lesão muscular e fica de fora. Em compensação, Candinho vai contar com dois reforços. O volante Magrão e o atacante Osmar jogam. O Palmeiras lidera o grupo 4 da Libertadores com cinco pontos ganhos. Mesmo número do Cerro Porteño. O Deportivo Táchira aparece em terceiro com 3 e o Santo André é o lanterna com dois.