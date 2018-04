Libertadores deve valorizar clássico, diz Renato Augusto

O Corinthians, se terminar o Brasileirão em 4º lugar, terá de disputar a pré-Libertadores. E, se avançar nesse mata-mata preliminar, cairá no Grupo 2, ao lado de São Paulo, Danúbio (Uruguai) e o argentino San Lorenzo, atual campeão. Por isso, a chave já está sendo chamada de ''Grupo da Morte''.

"Ainda não está certo (cair no grupo do São Paulo), mas se isso acontecer seria um clássico maior do que já é. Na Libertadores, tem um peso diferente. Mas vamos estar preparados", afirmou Renato Augusto em entrevista coletiva no CT.

Renato disse que irá torcer para o Figueirense ao menos empatar com Internacional, sábado. Se isso acontecer, o Corinthians dependerá apenas de suas forças para terminar o Brasileiro em 3º lugar, escapando da pré-Libertadores e de um confronto contra o São Paulo na primeira fase.

"O objetivo é entrar direto (na Libertadores). Fugir dessa pré-Libertadores seria importante. Mas primeiro vamos fazer nosso papel, que é vencer o Criciúma, e torcer para o Figueirense."