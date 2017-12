Libertadores é o lema do Coritiba Não tanto pelo empate com o Fortaleza que, nas condições em que aconteceu, com um gol aos 49 minutos do segundo tempo, foi encarado como derrota, mas mais pelo tropeço dos adversários diretos a uma das vagas na Libertadores da América - o Inter empatou com o São Paulo e o São Caetano perdeu para o Juventude -, o Coritiba está mais do que entusiasmado. "Pode anotar: eu garanto que nós vamos estar na Libertadores", acentuou o técnico Paulo Bonamigo. De Fortaleza a Curitiba, todos os jogadores e membros da comissão técnica viajaram com uma camiseta onde se lê: "Coritiba na Libertadores, eu acredito". A diretoria do time também entrou na euforia e já anunciou que os torcedores que comprarem ingresso até as 14 horas do dia da partida contra o Criciúma, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pagarão meia entrada para qualquer setor do estádio. O objetivo é ter um estádio lotado para impulsionar o Coritiba a conseguir a vaga para sua segunda Libertadores - a primeira foi em 1986. Afinal, o time, com 70 pontos e na 6ª colocação, precisa apenas de uma vitória para não depender de nenhum outro resultado - São Caetano e Internacional que estão à frente jogam entre si. Os jogadores chegaram na tarde desta segunda-feira a Curitiba e têm folga até as 16 horas desta terça, quando realizam o primeiro treinamento.