Libertadores faz Roth cancelar folga O técnico do Palmeiras, Celso Roth, resolveu cancelar a folga a que os jogadores teriam direito neste domingo. Com isso, o treinador comandou um treinamento na Academia de Futebol, já de olho na partida de quarta-feira, contra o São Caetano, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América, às 21h40, provavelmente no estádio Palestra Itália. Roth acredita que o seu time terá muita dificuldade contra a equipe do ABC. "Será um jogo mais difícil, porque as duas equipes se conhecem", analisou. Os atletas comemoraram o fato de ter de enfrentar o São Caetano na segunda fase da competição sul-americana, porque não precisarão sair do País para disputar a partida. "Vai ser difícil do mesmo jeito, mas teremos mais tempo para descansar e treinar", comentou o volante Galeano, o capitão palmeirense. A diretoria do Palmeiras tem apenas até esta segunda-feira para inscrever os últimos dois jogadores para as próximas etapas da Libertadores. Um é o lateral-direito Arce, que acertou seu novo contrato no mês passado. O outro será definido amanhã mesmo. O presidente Mustafá Contursi ainda fará uma tentativa para contratar o meia Juninho Pernambucano, que está sem clube. Se houver acordo, o ex-vascaíno será registrado na Confederação Sul-Americana. Caso contrário, Celso Roth terá de escolher outro nome. O mais cotado é o zagueiro Argel, que voltou ao Palmeiras na quinta-feira, depois de ter sido afastado pelo ex-treinador Marco Aurélio. Roth torce para que o clube acerte com Juninho. Ele não esconde que prefere um meia a um zagueiro. "Para a defesa, temos várias opções e o time está acertado", justificou. Além disso, Argel ainda não está bem fisicamente, pois ficou dois meses sem atuar.