Libertadores feminina é antecipada por causa de clássico

O Santos, representante brasileiro no torneio, fará o jogo de abertura da Libertadores feminina contra o White Star, do Peru, no dia 3 de outubro, na Vila Belmiro. O time santista contratou Marta e Cristiane, principais estrelas do futebol feminino do Brasil, para disputar a competição continental, que terá sua primeira edição neste ano. O Santos está no Grupo 1 da Libertadores, que, além do White Star, conta com Caracas, da Venezuela, Everton, do Chile, e EnForma Santa Cruz, da Bolívia.

Antes de disputar o torneio internacional, Marta, eleita três vezes a melhor jogadora do mundo pela Fifa, fará a sua estreia oficial com a camisa 10 do time santista nesta quinta-feira, contra o Cresspom-DF, às 20h30, no Estádio Bezerrão, em Gama (DF), na abertura da Copa do Brasil de Futebol Feminino. No domingo, a atleta disputará o seu primeiro jogo na Vila Belmiro pelo Santos em amistoso contra o Nacional, de São Paulo, às 16h.