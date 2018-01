Libertadores: Grêmio busca 2ª vitória O Grêmio defende a liderança do Grupo 5 da Copa Toyota Libertadores da América nesta terça-feira, contra o Peñarol, em Montevidéu. Se ganhar, o time brasileiro terá dado um grande passo para a classificação para as oitavas-de-final e ficará a duas vitórias dos 12 pontos tidos como necessários para passar à próxima fase. Terá pela frente, ainda, dois jogos fora e dois no Olímpico. O Grêmio tem três pontos em apenas um jogo. O Pumas, do México, também tem três pontos, mas em dois jogos. O Bolívar, com um jogo, e o Peñarol, que estréia nesta terça-feira, ainda não têm pontos. O tricolor não contará com o zagueiro Ânderson Polga e o ala-esquerdo Gilberto, machucados. O técnico Tite também substituirá o atacante Basílio, dando o lugar a Caio, que marcou dois gols no empate por 3 a 3 contra o Juventude, no sábado. O treinador quer um jogador capaz de atuar na faixa central do campo e de ser uma referência para o ataque tricolor na área adversária, algo que falta ao time há mais de um ano. Basílio costuma se deslocar em velocidade para os flancos, característica parecida com a de outro titular, Luís Mário. As outras duas alterações do Grêmio foram determinadas por problemas musculares. Ânderson Polga voltou do amistoso da seleção brasileira contra a China como dores na coxa esquerda e será substituído por Adriano. Gilberto vem em tratamento por problema semelhante ao de Ânderson Polga há duas semanas, mas só estará completamente recuperado para o jogo do próximo sábado, novamente contra o Juventude, pelo campeonato gaúcho. A posição tem sido ocupada com eficiência pelo ex-junior Douglas. Outros jogos ? O Grupo 1 tem início amanhã, com a partida entre o paraguaio Libertad e o equatoriano Emelec. A disputa no Grupo 6 também começa: o Universitário, do Peru, recebe o Racing, da Argentina. No México, o Cruz Azul, que começou sua campanha no Grupo 8 perdendo do Corinthians por 1 a 0, tenta a recuperação contra o The Strongest, da Bolívia, que estréia.