Libertadores: Grêmio busca 3º titulo O Grêmio estréia na Taça Libertadores da América nesta quinta-feira, em Santa Cruz de la Sierra, enfrentando o Oriente Petrolero, atual campeão boliviano. Classificado para a competição por ter sido campeão da Copa do Brasil de 2001, o tricolor gaúcho disputa o torneio continental pela nona vez em busca de seu terceiro título. Para isso, manteve a base do ano passado, acrescentada dos reforços de Grafite, Pablo Hernandez, Fernando, Valdo, Gilberto e Luís Mário. O clube acredita que sua tradição na competição e a experiência de jogadores como Danrley, Mauro Galvão e Zinho, que já foram campeões da Libertadores, vão ser fatores decisivos para conquistar mais uma taça. Na estréia, o técnico Tite não terá Ânderson Polga, que viajou com a seleção brasileira para a Arábia Saudita. O Grêmio deve iniciar o jogo, no estádio Ramón Aguillera, com Danrlei; Pablo Hernandez, Mauro Galvão e Roger; Ânderson Lima, Fernando, Tinga, Zinho e Gilberto; Rodrigo Mendes e Rodrigo Fabri.