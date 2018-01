Libertadores: Grêmio de olho no tri O Grêmio começa a jogar sua 10ª Copa Libertadores da América nesta terça-feira, contra o Pumas, do México, no Estádio Olímpico. O clube conseguiu manter a mesma base do time que foi terceiro colocado no campeonato brasileiro de 2002 e quer, no ano do seu centenário, conquistar seu terceiro título sul-americano. As novidades para esta Libertadores são a volta do goleiro Danrlei, perdoado pela Conmebol de uma suspensão que iria até março, e o atacante Basílio, contratado em janeiro. Os outros dois novos jogadores do Grêmio, o volante Amaral e o atacante Caio, ficarão no banco de reservas. A única dúvida do técnico Tite, que vai para seu terceiro ano no clube, é no gol. Apesar de reabilitado para a Libertadores, Danrlei torceu o pulso no treino de sexta-feira e não participou do empate - 0 a 0 - contra o Caxias na estréia no campeonato gaúcho, no sábado. Se não se recuperar a tempo, será substituído por Eduardo Martini, o mesmo goleiro que chegou à semifinal no ano passado, quando o Grêmio foi eliminado pelo Olímpia nos pênaltis. O Pumas chegou a Porto Alegre em crise técnica. O time, comandado por Hugo Sanchez, empatou um e perdeu três dos últimos jogos que disputou, inclusive o do último sábado, quando foi goleado por 5 a 1 pelo Toluca. O artilheiro do time, o uruguaio Martin Garcia, está machucado e nem viajou para o Brasil.