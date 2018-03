Libertadores: hoje, sai um classificado O primeiro representante do grupo 5 classificado para a segunda fase da Copa Libertadores da América sairá nesta quinta-feira. No estádio de Avellaneda, o Independiente recebe o Nacional, do Uruguai, e o ganhador do duelo garante a vaga. Em caso de empate, os uruguaios, líderes da chave com 8 pontos, um a mais do que o rival, já asseguram, pelo menos, a segunda colocação. Os argentinos estão classificando o duelo como "de vida ou morte" e até o empate está sendo considerado ruim. "Diante do Nacional, será necessário os três pontos para mantermos a ilusão", disse o técnico do Independiente, José Pastoriza. "Vamos sair em busca da vitória desde o começo, pois temos a obrigação de ganhar. Mas não podemos nos deixar levar por essa pressão", afirmou o zagueiro Caballero, temendo que a cobrança pelo triunfo possa atrapalhar o time. O Nacional terá baixas importantes para o confronto. O técnico Santiago Ostolaza não contará com o zagueiro camaronês Angbwa Benoit, convocado para a seleção de seu país, os meio-campistas Eguren, suspenso, e Mendéz, operado de apendicite, além do atacante Medina, também suspenso. Outros jogos do dia: pelo grupo 4 - Alianza Lima (6) x LDU (9); e pela chave 8 - Colo Colo (0) x Bolívar (6).