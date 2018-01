Libertadores já tem calendário definido A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou nesta quinta-feira o calendário de jogos da Copa Libertadores da América. A 47ª edição do torneio começa no dia 24 de janeiro e terá a participação de 6 clubes brasileiros: São Paulo (atual campeão), Corinthians, Internacional, Paulista, Goiás e Palmeiras. Palmeiras e Goiás ainda precisam disputar a fase inicial da Libertadores, com jogos de ida e volta, para poderem entrar nos grupos do torneio. Assim, o time paulista estréia em 25 de janeiro, em casa, contra o Deportivo Táchira, da Venezuela. Já a equipe goiana joga um dia depois, como visitante, com o Deportivo Cuenca, do Peru. Depois, quem joga é o Paulista, dia 14 de fevereiro, contra o El Nacional, no Equador, pelo grupo 8. No dia seguinte acontece a estréia do Corinthians, na chave 4, contra o Deportivo Cali, na Colômbia. No dia 16 de fevereiro, o Internacional vai até a Venezuela para enfrentar o Maracaibo, pelo grupo 6. E em 1º de março, o São Paulo também estréia em território venezuelano, contra o Caracas, pela chave 1.