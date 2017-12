Libertadores: LDU vence o Alianza Lima A equipe equatoriana Liga Deportiva Universitária não encontrou dificuldades e, na noite desta quarta-feira, derrotou o Alianza Lima por 3 a 0, em partida válida pelo Grupo 4 da Copa Libertadores da América. Os gols da LDU foram marcados por Paredes, Villagra e Elkin Murillo. A partida foi realizada no estádio Casa Blanca de Quito, cidade localizada a 2.800 metros de altitude. Com a vitória, a LDU soma seis pontos e ocupa a liderança do grupo. A rodada neste grupo prossegue nesta quinta com a partida entre São Paulo e Cobreloa, no Morumbi. O Tricolor venceu o Alianza na estréia por 2 a 1. O Cobreloa, por sua vez, perdeu por 2 a 0 para a LDU.