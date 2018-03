Libertadores: mais 2 jogos nesta 4ª Outros dois jogos decisivos serão realizados nesta quarta-feira pela Copa Libertadores. No Grupo 2, o mesmo do Santos, a LDU recebe no Equador o campeão uruguaio Danubio. Os dois times têm chance de obter a vaga para a próxima fase. No Grupo 3, do São Paulo, o Quilmes, já desclassificado, recebe a Universidad de Chile, que precisa de empate para levar a vaga.