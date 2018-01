Libertadores: mais três jogos hoje Nesta quinta-feira, a Copa Libertadores terá três partidas, duas pelo Grupo 5. Em Buenos Aires, o líder River Plate (9 pontos) recebe o Junior colombiano (6). No Equador jogam Olmedo (3) e Nacional do Uruguai (0). O outro jogo será pelo Grupo 4, que tem o Palmeiras líder com 5 pontos. O Cerro Porteño (2) joga no Paraguai contra o Táchira venezuelano (3). Confira a classificação, os resultados e a próximos jogos da Copa Libertadores 2005.