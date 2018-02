Libertadores: Medellín 4 x 2 Libertad O Independiente Medellín, da Colômbia, conseguiu na noite de ontem sua primeira vitória no Grupo 1 da Copa Libertadores, ao derrotar por 4 a 2 o Libertad, do Paraguai. Os gols do Medellín foram convertidos por David Montoya, Diego Alvarez (2) e Jorge Serna. Ismael Blanco e Heriberto Velandia (contra) fizeram os gols para a equipe paraguaia.