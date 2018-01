Libertadores: muda tabela no Grupo 5 A Confederação Sul-Americana de Futebol anunciou nesta quarta-feira duas alterações na tabela de jogos do Grupo 5 da Copa Libertadores da América de 2003. O campeão boliviano, o Bolivar, que deveria estrear na competição no dia 25 de fevereiro, teve o jogo antecipado para o dia 11. Integram o grupo, além do Bolivar, as equipes do Grêmio de Porto Alegre, Peñarol (URU) e o Pumas (MEX). A segunda mudança ocorre também com o Bolivar. O jogo do dia 4 de março, em La Paz, contra o Peñarol, foi antecipado para o dia 25 de fevereiro.