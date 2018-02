Libertadores: números positivos do SP O São Paulo vai superar, amanhã, a expressiva marca de 335 mil pagantes em seus jogos da Libertadores de 2004 realizados no Morumbi. Somado o público das primeiras cinco partidas, a equipe levou ao estádio 265.932 torcedores. Contra o Once Caldas, haverá quase 70 mil pessoas. Já foram vendidos 68 mil dos 69.975 ingressos colocados à venda e só restam bilhetes para proprietários de cadeira cativa. Os são-paulinos estão otimistas em ver a equipe conquistar a 19.ª vitória consecutiva em casa pelo torneio continental. Desde a primeira fase da edição de 1992, o São Paulo não tem tropeço em seu campo. "A presença dos torcedores é muito importante. Quando a torcida começa a gritar, a cantar o hino, contagia os jogadores", comentou o meia Souza. A média até o confronto de quartas-de-final, contra o Deportivo Táchira, ultrapassava os 53 mil por jogo. Mesmo na primeira fase, em que os duelos têm menos importância, os são-paulinos prestigiaram seu time. A presença do público, por sinal, sempre foi fundamental para o São Paulo na história da competição continental. Na final da Libertadores em 1992, por exemplo, a equipe paulista foi derrotada pelo Newell?s Old Boys por 1 a 0, na Argentina, mas deu o troco em casa - depois de fazer 1 a 0 nos 90 minutos, ganhou na decisão por pênaltis. No ano seguinte, o título foi assegurado novamente graças ao bom desempenho no Morumbi, onde o São Paulo goleou o Universidad Católica por 5 a 1. Depois, no Chile, a derrota por 2 a 0 não impediu o time de ser bicampeão. A excelente presença de público é bastante comemorada pelos dirigentes também pelo aspecto financeiro. Até agora, o clube faturou mais de 6,3 milhões com o torneio, entre bilheteria e premiação. A estimativa é de que a arrecadação chegue perto de R$ 1,2 milhão nesta quarta-feira à noite, elevando esse valor para R$ 7,5 milhões.