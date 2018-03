Libertadores: Once 1 x 1 Tigres O Once Caldas, da Colômbia, e o Tigres, do México, empataram ontem, 1 a 1, no estádio Palogrande, na Colômbia, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores. Os gols foram assinalados por Walter Gaitán, para o Tigres, aos 34 minutos do primeiro tempo, e Nestor Alvarez, aos 37 minutos da etapa final, para o Once Caldas.