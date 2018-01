Libertadores: Pachuca 2 x Deportivo 1 O time mexicano do Pachuca venceu ontem à noite o Deportivo Cuenca, do Equador, por 2 a 1, pelo Grupo 8 da Libertadores. Os gols do Pachuca foram marcados por Chitiva, aos 20, e Vidrio, aos 44 minutos do primeiro tempo. Quinones fez o gol dos equatorianos aos 38 minutos da etapa inicial. Com este resultado, o Pachuca obteve seus primeiros três pontos e está em segundo lugar no Grupo 8, ao lado do Sporting Cristal, do Peru. Os peruanos, no entanto, têm um jogo a menos. Completa o grupo o Boca Juniors, da Argentina, que soma um ponto, mas também tem um jogo a menos. Deportivo Cuenca obteve até agora apenas um ponto.