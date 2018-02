Libertadores: Pachuca 3 x 1 Boca A equipe mexicana do Pachuca derrotou o Boca Juniors, da Argentina, por 3 a 1, ontem, no Estádio Hidalgo, pelo Grupo 8 da Libertadores. Os gols do Pachuca foram assinalados por Juan Carlos Cacho, aos 36 minutos do primeiro tempo; Rolando Schiavi, contra, aos 5 minutos do segundo tempo, e Alberto Rodríguez aos 47 da etapa final. O Boca descontou com um gol de Guillermo Barros Schelotto, aos 10 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Pachuca assume a liderança do grupo, com 6 pontos, mesma pontuação do Sporting Cristal, que perde no saldo de gols. O Boca Juniors está com 4 pontos e o Deportivo Cuenca tem apenas 1 ponto.