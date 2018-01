Libertadores pode ter final "caseira" Pela primeira vez na história da Copa Libertadores da América, dois times de um mesmo país podem fazer a final: São Caetano e Grêmio. Essa possibilidade só existe por causa do aumento do número de participantes de 20 para 32, desde 2000, que acabou com o confronto direto obrigatório entre conterrâneos antes da decisão. As semifinais só serão disputadas após a Copa do Mundo, de 9 a 17 de julho, entre Grêmio e Olimpia (Paraguai), São Caetano e América (México). Leia mais no Jornal da Tarde