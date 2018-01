Libertadores pode ter final paulista Os representantes paulistas na próxima edição da Copa Libertadores da América poderão decidir o título da competição. Pela tabela divulgada nesta sexta-feira pela Confederação Sul-Americana de Futebol, Santos e Corinthians têm chances de se encontrar na final caso fiquem na mesma posição em seus grupos na primeira fase - os dois em primeiro ou os dois em segundo lugar. Caso um se classifique em primeiro e o outro em segundo, o choque será realizado nas quartas-de-final. Os dois paulistas estrearão no torneio dia 5 de fevereiro. O Corinthians receberá o Cruz Azul (MEX), provavelmente no Pacaembu, e o Santos terá uma parada difícil contra o América, em Cali. Na última rodada da primeira fase, o Corinthians jogará em La Paz contra o The Strongest, no dia 9 de abril, e o Santos receberá o terceiro representante do Equador dia 16, na Vila Belmiro. Os outros brasileiros na Libertadores são o Grêmio e o Paysandu. No grupo 5, a equipe gaúcha faz seu primeiro jogo dia 4 de fevereiro, contra o Pumas (MEX), no estádio Olímpico, em Porto Alegre. E o clube paraense, na chave 2, estréia dia 13 de fevereiro, contra o Sporting Cristal, no Peru. Final paulista - No cruzamento das oitavas-de-final, o Santos, se ficar em primeiro lugar de sua chave, enfrentará uma equipe do grupo 6, que é formado por Nacional (URU), Universitário (PER), Oriente Petrolero (BOL) e Racing (ARG). Caso também seja o melhor da chave, o Corinthians cruzará com um representante do grupo 1, que conta com River Plate (ARG), Libertad (PAR), Deportivo Cali (COL) e um time do Equador que ainda não está definido. Caso o Corinthians termine a primeira fase na liderança da chave, jogará a segunda partida em casa nas oitavas-de-final e na semifinal e a segunda no campo do adversário nas quartas e na final. Se ficar em segundo, jogará a primeira em casa nas oitavas, nas quartas e na semifinal e fará a segunda em casa na final. O Santos, se ficar em primeiro, jogará a segunda em casa nas oitavas, nas quartas e na final e a primeira em casa na semifinal. Se terminar em segundo, jogará a segunda nas quartas e na semifinal e a primeira em casa nas oitavas e na final.