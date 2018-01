Libertadores põe Santos em alerta O Santos está entrando na área de perigo, com a disputa simultânea do Paulista e da Libertadores da América, e os jogadores ainda não atingiram um bom índice físico, razão da preocupação maior do técnico Oswaldo de Oliveira. Desde que assumiu o time no mês passado, o treinador tem chamado a atenção para o pouco tempo para a pré-temporada e está vendo que tinha razão: seus atletas estão tendo problemas musculares, enquanto a equipe fora de forma abre espaços para os adversários. Antes de iniciar a disputa da Libertadores, dia 16, contra o Bolivar, em La Paz, o Santos terá mais dois jogos pelo Paulista. Na quinta-feira, enfrentará o Guarani e no domingo o Corinthians, com ambos os jogos programados para a Vila Belmiro. O plano de Oswaldo é manter o time na liderança do campeonato estadual para ter tranqüilidade para enfrentar o time boliviano. Sabendo que seu time está longe das condições físicas ideais, ele pode começar logo um rodízio, poupando alguns atletas em determinadas partidas, mas isso ainda não foi decidido pela comissão técniica. Sua maior preocupação é que nas duas últimas partidas, o time sofreu por conta da falta de preparo físico. Empatou em plena Vila Belmiro com a Portuguesa Santista e teve de suar muito para vencer um dos lanternas do torneio, o Atlético de Sorocaba. "Os times que não disputaram o Brasileiro tiveram mais tempo de treinar", repetiu Oswaldo de Oliveira. "Nas mesmas condições que esses adversários, não teríamos encontrado tantas dificuldades como nas duas últimas partidas", completou. Para o próximo jogo, contra o Guarani, Oswaldo não poderá contar com o atacante Robinho, expulso na partida contra o Atlético de Sorocaba. De qualquer maneira, o jogador estaria mesmo fora, pois foi convocado por Parreira para o amistoso de quarta-feira da seleção em Hong Kong. BASÍLIO - O mais provável é que Basílio seja o substituto de Robinho, embora Douglas e William disputam a chance. Basílio leva vantagem porque é considerado o titular que ainda não conseguiu se fixar na posição justamente pelo fato de o Santos ter Robinho e Deivid como donos absolutos do ataque. Mesmo assim, Basílio é um dos jogadores mais importantes do grupo e o gol que salvou o Santos do empate no sábado foi apenas mais um desse veterano atleta que está realizando o sonho de atuar pelo Santos, seu time de preferência desde que era criança. Basílio, porém, não quer ficar conhecido como jogador de um tempo só, ou talismã da equipe. "As pessoas se lembram porque faço gols quando entro, mas fiz boas partidas sem marcar e isso não tem contado muito", disse ele, lembrando que o importante é jogar bem e ajudar o time. "Os gols acabam saindo e, quando não marco, os companheiros marcam, pois o Santos tem excelentes goleadores".