Libertadores: Potosí bate San Lorenzo A equipe boliviana do Real Potosí estreou com vitória no cenário internacional, ao derrotar, nesta terça-feira, em seu campo, o San Lorenzo, da Argentina, por 1 a 0, na partida de abertura da Libertadores da América. O jogo foi válido pelo Grupo 3, que ainda conta com o uruguaio Peñarol e o equatoriano Nacional. O único gol da partida foi marcado pelo argentino Roberto Correa, aos 19 minutos do primeiro tempo. O San Lorenzo, que conquistou o título da Copa Mercosul na semana passada, ficou com dez jogadores em campo, aos 23 minutos da etapa final, após a expulsão de Aneli, por jogo violento. O time argentino não suportou os quase 4 mil metros de altitude da cidade de Potosí. Os comandados do técnico chileno Manuel Pellegrini mostraram um jogo discreto e conservado diante do gramado encharcado por causa da chuva, só atuando mais ofensivamente na segunda etapa. Um forte chute de Pusineri, de fora da área, aos 19 minutos, acertou a trave boliviana. O San Lorenzo sentiu também a ausência da estrela Romagnoli, que, machucado, não atuou na partida.