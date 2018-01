Libertadores: primeiro jogo no Beira-Rio O primeiro jogo da fase final da Taça Libertadores da América, entre Atlético-PR e São Paulo, já tem local definido: o Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A decisão foi anunciada neste sábado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), em Assunção. O estádio gaúcho, do Internacional, tem capacidade para 56 mil torcedores, e condições legais para ser utilizado na decisão. O Atlético-PR pretendia utilizar o seu estádio, Arena da Baixada, em Curitiba, com capacidade para pouco mais de 23 mil torcedores, mas o local foi vetado pela Conmebol, que exige um estádio com capacidade mínima de 40 mil torcedores para sediar partidas da fase final da Libertadores.