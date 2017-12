Libertadores rende bônus para Leão Se conseguir levar o Palmeiras de volta à Copa Libertadores da América, o técnico Emerson Leão receberá um bônus de R$ 100 mil da diretoria. Nada mal para quem assumiu a equipe quando ela estava em 16º lugar no Campeonato Brasileiro. A bonificação, aliás, já constava do contrato assinado com o clube em julho, e que vai até dezembro de 2006. A amigos, o diretor de futebol Salvador Hugo Palaia disse que se trata de um ?prêmio merecido?. Mas o Palmeiras ainda não está garantido na Libertadores. Atualmente em 5º lugar no campeonato, o time está um ponto atrás do Fluminense, o 4º colocado - apenas os 4 primeiros do Brasileiro vão ao torneio continental. Por isso, precisa vencer o Inter, domingo, em Porto Alegre, e o próprio Flu, no dia 4 de dezembro, em São Paulo. Sobre reforços, a contratação do lateral-direito Amaral, do Fortaleza, sofreu um retrocesso, porque o empresário do jogador elevou a pedida salarial para R$ 30 mil ? mais do que ganham alguns titulares do Palmeiras. Com Paulo Baier, do Goiás, está tudo certo, assim como com Márcio Careca, do Brasiliense. Para o ataque, a diretoria conversa com Roni, do Goiás, e Gil, do Verdy (Japão). Com relação a Edmundo, Palaia admite ter se encontrado com o jogador, mas jura não ter assinado nada com ele.