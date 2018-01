Libertadores: River Plate ganha a 5.ª O River Plate ganhou nesta quinta-feira sua quinta partida consecutiva na Copa Libertadores deste ano, ao bater o Nacional (URU) por 3 a 1, na casa do adversário. Com isso, o time argentino mantém os 100% de aproveitamento e alcança 15 pontos na liderança do Grupo 5. A situação para o Nacional, com esta derrota, é péssima. O time tem somente três pontos e ocupa a última posição. Para se classificar à próxima fase, precisará vencer o Júnior de Barranquilla (COL) por pelo menos três gols de diferença fora de casa e torcer para que o River ganhe do Olmedo (EQU). Confira as classificações, os resultados e os próximos jogos da Copa Libertadores 2005.