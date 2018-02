Libertadores: rodada terá mais 2 jogos Dois jogos (além de São Paulo x Universidad de Chile) completam a rodada desta quarta-feira da Copa Libertadores. Em Buenos Aires, às 19h30, San Lorenzo e Cobreloa tentam a primeira vitória na competição. O time argentino, que vem de derrota no Torneio Clausura - 4 a 2 para o Independiente -, ocupa a terceira colocação, com um ponto, enquanto o rival está na lanterna, sem nenhum ponto. O técnico Hector Veira, do San Lorenzo, não terá à disposição, por causa de contusão, Hernán Peirone, integrante da Seleção Argentina Sub-20. No Cobreloa, a imprensa chilena fala de discussões entre os jogadores, que estariam se refletindo no baixo rendimento da equipe. Em Lima, às 23h30, o Sporting quer descontar no Deportivo Cuenca a goleada sofrida na rodada passada do torneio, para o Boca Juniors, por 3 a 0. A equipe peruana ocupa a segunda colocação de seu grupo, com três pontos, enquanto o time do Equador é lanterna, com um.