Libertadores: S. Caetano na 2ª fase O São Caetano garantiu sua passagem à segunda fase da Taça Libertadores da América de 2002, ao vencer o Alianza, em Lima, no Peru, por 3 a 0, nesta quinta-feira. O time brasileiro lidera o Grupo 1 com 12 pontos e garantiu sua vaga com uma rodada de antecipação. Na última rodada, apenas cumprindo tabela, o São Caetano enfrentará o Cerro Porteño, no ABC. No primeiro turno, em Assunção, o Azulão venceu por 3 a 1. O time paraguaio é vice-líder com sete pontos, seguido pelo Cobreloa, com seis, e depois vem o eliminado Alianza, com apenas um ponto. O jogo no Estádio Alejandro Villanueva foi praticamente definido no primeiro tempo, quando o São Caetano soube tirar proveito da sua superioridade técnica e física. Wágner abriu o placar, aos 22 minutos, e Brandão ampliou, aos 29 minutos. O volante Messias ampliou o placar aos 44 minutos. No segundo tempo, o São Caetano apenas tocou a bola para garantir a vitória e para se poupar visando o jogo contra o Flamengo, domingo, no Maracanã, pelo Torneio Rio-São Paulo. Além do São Caetano, o Brasil deve ter apenas mais um outro time na segunda fase: o Grêmio, que divide a liderança do Grupo 2 com o 12 de Octubre, do Paraguai, ambos com nove pontos. O Atlético Paranaense foi eliminado, quarta-feira, ao ser goleado por 5 a 0 pelo América, em Cali, na Colômbia. O campeão brasileiro encerrou sua participação com apenas cinco pontos, na lanterna do Grupo 4. O Flamengo, com apenas quatro pontos, é o lanterna do Grupo 8 e só tem chances matemáticas de classificação, estando praticamente eliminado.