Libertadores: Santos e SP estréiam fora As equipes do Libertad, do Paraguai e Deportes Tolima, da Colômbia, vão inaugurar a 45ª edição da Copa Libertadores da América, no dia 3 de fevereiro de 2004, em Assunção. A tabela da primeira fase da competição foi divulgada hoje pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Ainda faltam três equipes para completar os 36 participantes: uma do Peru e duas do México. De acordo com o calendário, os representantes brasileiros terão as seguintes estréias: o Santos diante do Jorge Wilstermann, em Cochabamba, no dia 5 de fevereiro, pelo Grupo 7. O São Paulo vai enfrentar o Alianza, em Lima, no dia 11, pelo Grupo 4. O Coritiba também terá que viajar a Lima na estréia. A equipe paranaense pega o Sporting Cristal no dia 10 de fevereiro. O Cruzeiro estréia no Mineirão. A equipe mineira vai jogar contra o Caracas, no dia 4 de fevereiro. O São Caetano enfrenta o Strongest, no dia 5, no Anacleto Campanella. O Boca Juniors, atual campeão, estréia contra o Bolívar, na altitude de La Paz, no dia 18 de fevereiro.