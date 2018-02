Libertadores: São Paulo e Santos pegam colombiano

São Paulo, Santos, Flamengo tiveram sorte no sorteio dos grupos da Copa Libertadores 2008, realizado nesta quarta-feira, na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), em Assunção, no Paraguai. Já o Fluminense pegou um grupo mais complicado, junto com o paraguaio Libertad, o equatoriano LDU e o vencedor do confronto entre o argentino Arsenal e o venezuelano Mineros. "Pra falar a verdade, na Libertadores não existe grupo fácil. A competição é sempre difícil. Mas acho que nosso grupo é bom e estamos trabalhando muito para a competição. Eu gostei", minimizou o gerente de Futebol do Fluminense, o ex-jogador Branco. Diferente de outros clubes brasileiros, o Cruzeiro não é cabeça-de-chave faz um duelo de ida e volta válido pela primeira fase da competição, contra o paraguaio Cerro Porteño, do atacante 'El Tigre' Ramirez, ex-Flamengo. Caso vença, entra no Grupo 1, com San Lorenzo (ARG), Real Potosí (BOL) e Caracas FC (VEN). São Paulo e Santos parecem ter sido os brasileiros mais beneficiados, em chaves com adversários de menor tradição. "Acho que o grupo do São Paulo é bom. Jogar no Paraguai e na Colômbia é bom para o clube, pois são próximos do Brasil e não sofreremos com a altitude. E caso o Audax se classifique, já conhecemos a equipe porque jogamos contra eles na última edição da competição", comemorou Carlos Augusto de Barros e Silva, vice-presidente de Futebol do São Paulo. No caso do Flamengo, apenas um rival de mais expressão, o Nacional do Uruguai, mas fora a pressão de encarar um grande clube uruguaio, o peruano Coronel Bolognese e o vencedor de Cienciano (PER) x Montevideo Wanderes (URU), a única coisa que pode complicar para os rubro-negros será jogar em Cuzco, caso os peruanos consigam a vaga. Aliás, sobre a polêmica da dos jogos na altitude, Branco não se mostrou muito preocupado: "Não tem jeito, esse assunto é uma grande polêmica, mas se vamos jogar na altitude, não adianta reclamar, o negócio é treinar e se preparar bem para a competição" Veja todos os grupos da Copa Libertadores 2008: Grupo 1 San Lorenzo Real Potosí Caracas FC Cruzeiro ou Cerro Porteño Grupo 2 Estudiantes Danúbio Deportivo Cuenca Olmedo ou Lanús Grupo 3 Boca Juniors Colo Colo Maracaibo México 3 ou Bolívia 3 Grupo 4 Flamengo Nacional Coronel Bolognese Cienciano ou Montevideo Wanderes Grupo 5 River Plate Chile 2 San Martin Ganhador 4 Grupo 6 Santos San Jose Colômbia 2 Chivas Grupo 7 São Paulo Deportivo Luqueño Atlético Nacional Colômbia 3 x Audax Italiano Grupo 8 Fluminense Libertad LDU Arsenal ou Mineros