Libertadores: São Paulo vendeu 55 mil ingressos para final Confiante na conquista do tetracampeonato da Copa Libertadores, a torcida são-paulina comprou neste domingo cerca de 55 mil ingressos para a decisão contra o Internacional, quarta-feira, no primeiro dia de vendas das entradas. Os torcedores fizeram longas filas durante a madrugada ao redor do Estádio do Morumbi. No fim da noite, a diretoria tricolor, por meio do site oficial do clube, anunciou: restam ingressos apenas para sócios-torcedores e para proprietários de cadeiras cativas. Por causa do grande volume de pessoas, as bilheterias do Morumbi, único ponto de venda aberto, abriram mais cedo - às 8 horas, duas horas antes do previsto - e fecharam mais tarde (às 18 horas, e não às 17, como normalmente). Foram colocados à venda 71.516 ingressos, sendo 3,5 mil para os torcedores do Inter (estas entradas serão vendidas apenas em Porto Alegre). Nesta segunda-feira, porém, os proprietários de cativa e os sócios-torcedores encontrarão mais cinco postos de venda abertos a partir de hoje, além do Morumbi: os estádios do Pacaembu, Canindé e Bruno José Daniel (em Santo André), o Ginásio do Ibirapuera e o Osasco Shopping Galeria. As entradas também podem ser compradas pelo site www.ingressofacil.com.br.