Libertadores: S.Caetano tem reforços O meio-campista Ênio, ex-Mogi Mirim, foi o principal reforço que o São Caetano inscreveu hoje, para o confronto com o Palmeiras, pelas oitavas-de-final da Taça Libertadores. O outro jogador que entrará nesta fase da competição já fazia parte do elenco do clube. Trata-se do zagueiro Vinícius, que vai substituir Dininho, afastado dos campos por 2 meses, em recuperação de contusão. A diretoria do clube anunciou o nome de Ênio no final da tarde de hoje. E baseou-se na escolha pela bela apresentação do atleta no confronto entre as duas equipes, pelo Campeonato Paulista, no ABC. O jogador marcou dois gols e foi peça fundamental na vitória de sua equipe por 4 a 3. Apesar dos reforços, no primeiro jogo destas oitavas-de-final, o São Caetano terá mudanças no setor esquerdo, que é a referência e ponto forte do time. O lateral César, expulso contra o Defensor Sporting, do Uruguai e o meia Esquerdinha, contundido, não enfrentam o Palmeiras. Jair Picerni só define o substituto do lateral no treino de amanhã. No meio-de-campo, mantém a escalação com Simão, Adãozinho, Márcio Griggio e Aílton. Confirmação - O time do ABC fez questão de acabar com as especulações sobre o local do jogo e confirmou o Estádio Anacleto Campanella como palco da primeira partida do confronto. Como a Confederação Sul-Amaericana de Futebol (Conmebol ) exige para está fase da competição, estádios com capacidade mínima de 30 mil lugares, o jogo poderia ser disputado na capital. "A capacidade do Anacleto é de 30 mil e vamos jogar aqui. Usamos o Palestra Itália na Copa João Havelange porque estávamos em reformas", confirmou a diretoria do clube, por intermédio da assessoria de imprensa, descartando a possibilidade de realizar os dois jogos no campo adversário. Os ingressos começam a ser vendidos amanhã, com os preços variando de R$ 5,00 a R$ 10,00.