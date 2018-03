Libertadores: Táchira vence e se classifica A equipe do Táchira, da Venezuela, garantiu vaga nas oitavas-de-final da Taça Libertadores da América, nesta quinta-feira à noite, ao derrotar, em San Cristóbal, o Tolima, da Colômbia por 2 a 0. Os gols foram marcados por Guillermo Beraza aos 30 minutos do primeiro tempo e Emerson Panigutti aos 41 da etapa final. Com este resultado, o time venezuelano alcança os nove pontos no Grupo 6 e fica a um do líder River Plate, da Argentina. O Tolima segue com dois e, a exemplo do Libertad - que soma cinco -, do Paraguai, está desclassificado. Na última rodada, quarta-feira, River e Táchira decidem o primeiro lugar no grupo em Buenos Aires, enquanto Tolima e Libertad se enfrentam na Colômbia.